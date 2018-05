di Roberto Gervaso

Conoscere se stessi dovrebbe essere il primo dovere della vita e l'ultimo fine dell'uomo, non di rado fuorviato da falsi traguardi, ammaliato da illusori miraggi, irretito da ideali mendaci, quasiché la vita fosse un continuo divertimento. Dal suo grande albero preferiamo cogliere non i frutti più nutrienti, ma quelli più appariscenti. C'incanutiamo davanti a un palcoscenico illuminato, colmo di lustri e di orpelli e non ci accorgiamo di ciò che avviene dietro le quinte. Prendiamo il mare e il largo...