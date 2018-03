Como, minorenne spaccia droga al lunapark: denunciato

Spacciava marijuana all'ingresso del lunapark. Per questo motivo, un sedicenne è stato denunciato, proprio mentre vendeva lo stupefacente ad alcuni coetanei. È successo ieri nel comasco. L'operazione è scattata dopo le segnalazioni arrivate alla polizia locale e fatte dai residenti della zona, preoccupati per l'anomalo andirivieni di giovani. Gli agenti dell'unità operativa sicurezza urbana, coordinati dal commissario capo Aurelio Giannini, hanno effettuato una serie di controlli nelle zone vicine e interne al lunapark. Gli investigatori hanno visto due ragazzi che si appartavano dietro un cespuglio, vicino all'ingresso delle piscine comunali.



Uno dei due è stato sorpreso mentre cedeva a un coetaneo due grammi e mezzo circa di marijuana, in cambio di denaro. A quel punto, i vigili sono intervenuti, bloccandoli. La droga è stata sequestrata. Lo spacciatore aveva con sé altri 5 grammi di stupefacente, che ha consegnato spontaneamente. Per il pusher è scattata una denuncia a piede libero, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura.

Venerdì 30 Marzo 2018



