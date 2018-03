Cologno Monzese, esplosione e vasto incendio in una cartiera: evacuate le palazzine limitrofe

PLAY FOTO Cologno Monzese, scoppia incendio in una cartiera

Un vasto incendio sta interessando, nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Dalle prime informazioni l'incendio nei capannoni, che si trovano in via Fermi a Cologno Monzese, sarebbe circoscritto e non dovrebbero essere coinvolte persone. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.