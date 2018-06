A fuoco il Club Med nel Ragusano, evacuato il villaggio: 700 turisti scappano in spiaggia Foto

di Simone Pierini

I vigili del fuoco di Ragusa sono riusciti a circoscrivere l'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio nella riserva del Pino d'Aleppo nel Ragusano, vicino l'antica città stato di Kamarina. Grazie all'ausilio di due elicotteri e di un Canadair, nonché alle squadre di tutti i distaccamenti della provincia di Ragusa, sono rimasti da spegnere alcuni focolai. Ma la situazione è sotto controllo e non ci sono feriti. Sono state disattivate le utenze telefoniche ed elettriche all'interno del Club Med di Kamarina e gli ospiti, più di 700, sono stati trasferiti in via precauzionale con dei pullman dalla spiaggia al vicino hotel Athena Resort, ex Kastalia, dove stanno cenando e probabilmente passeranno la notte. Le fiamme hanno lambito il Club Med dove hanno attaccato una officina meccanica interna e parte del bosco. In corso in prefettura una riunione dell'osservatorio della Protezione Civile che dovrà decidere se fare rientrare gli ospiti in serata al Club Med dopo aver verificato la funzionalità delle utenze.