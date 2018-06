Il Capo di Stato maggiore Graziano: controlli Ue in acque libiche, un errore parlare di blocchi navali

di Marco Ventura

Flussi migratori illegali, traffico di armi, droga ed esseri umani, possibili infiltrazioni di terroristi sui gommoni. Le minacce per l’Italia arrivano dal fianco Sud: Africa del Nord e Mediterraneo. «Ma è improprio parlare di blocchi navali, sarebbero un atto di guerra. L’interdizione e il controllo lo facciamo già. Si potrebbe invece rafforzare la missione europea Sophia, passando alla fase in cui potrà entrare in acque libiche». Auspicabili una maggiore sinergia con le missioni Nato Sea Guardian...