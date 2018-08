Dai vestiti di carnevale alle cravatte: ecco gli oggetti più strani dimenticati sotto l'ombrellone

Rilassati sotto l'ombrellone, lontani dal caos della città, ci si dimentica del lavoro, dello stress, del traffico e di tante altre cose. Gli occhiali da sole ad esempio o il costume da bagno e il cellulare. Il sindacato degli stabilimenti balneari ha stilato una classifica degli oggetti dimenticati in spiaggia. « Gli occhiali da sole o quelli da vista si confermano al primo posto, per il terzo anno consecutivo, tra gli oggetti che i nostri clienti dimenticano sotto l'ombrellone », afferma Antonio Capacchione, Presidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.



« Seguono il costume da bagno, la crema solare, l'asciugamano, le ciabatte o le scarpe da mare e le chiavi di casa o dell'auto. Alcuni articoli sono anche di valore come orologi, cellulari, portafogli, collane o braccialetti, tablet e console portatili. Le sigarette o l'accendino, così come quotidiani, riviste e libri, oltre ai fazzoletti di carta difficilmente vengono reclamati dalla clientela, e finiscono direttamente nella spazzatura (rigorosamente differenziata), tutti gli altri a fine giornata sono raccolti in direzione in attesa che il proprietario li richieda (restituiamo oltre l'80% degli oggetti dimenticati in giornata o nelle 18 ore successive al ritrovamento) » .





Gli italiani, soprattutto se single o over 80 molto più distratti degli stranieri. «Loro - continua Capacchione - sono molto attenti non solo ai propri oggetti personali ma, soprattutto, a non lasciare nulla in spiaggia, neanche una carta di caramella o un foglio di giornale». Tanti gli oggetti ritrovati: passeggini per bambini, ombrelli da pioggia, porta-pranzo, vari capi di abbigliamento, ma anche trucchi femminili e auricolari. Alcuni davvero curiosi come: cintura di sicurezza per cani, vestito di carnevale, giacca da moto, cravatta, velo da sposa, album fotografico e cappello da cow-boy. Volendoli stimare si tratta di beni da pochi centesimi a diverse centinaia di euro, ma spesso il valore affettivo non ha prezzo, e appena ci si accorge della dimenticanza si torna indietro immediatamente.

