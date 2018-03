Civitavecchia, crolla solaio: morta anziana rimasta sotto le macerie

I Carabinieri sono intervenuti a Civitavecchia, in via Olimpia n.3 dove si è verificato il crollo del solaio della camera da letto di un'abitazione ad un solo piano. Sotto le macerie è rimasta una donna di 90 anni di Civitavecchia, morta poco dopo il crollo. Sul posto i vigili del fuoco.



Sta arrivando anche il magistrato di turno. Poi sarà il turno di un mezzo speciale dei vigili del fuoco che sarà usato per il recupero della salma.

Sabato 10 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA