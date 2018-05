Dopo 60 anni riporta a Paestum dagli Usa la statuetta che quando era bambino

Era un bambino quando, nel 1958, durante una visita a Paestum (Salerno), insieme con i genitori, vide e portò via quello che credeva fosse l'osso di un legionario romano e che, invece, poi si rivelò una statuetta d'avorio. Dopo 60 anni, Bob Martin, questo il nome del cittadino statunitense, è tornato dagli Stati Uniti per riconsegnare il reperto - la statuetta dell'Abbondanza - nelle mani del direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, il quale non ha nascosto la sua commozione quando gli è stata consegnata l'opera. «Da un'analisi preliminare - ha detto il direttore del Parco - sembra di poter riconoscere il dio Dioniso con la cornucopia, simbolo dell'abbondanza». La piccola scultura, che a giudicare dalla forma concava del retro era un'applique, è stata consegnata al laboratorio di restauro del Parco Archeologico, dove sarà pulita e studiata dagli archeologi, per essere poi esposta eventualmente nel Museo di Paestum.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA