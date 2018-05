Circeo, la sorella di Rosaria Lopez: «Quei neofascisti insospettabili, c’è la loro firma su altri delitti»

di Valentina Errante e Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo il «sacrificio» di Rossella Corazzin. Angelo Izzo, il mostro del Circeo, davanti ai pm romani ha raccontato molto di più. La sua versione su fatti di sangue e violenza ai quali, negli anni Settanta, avrebbe preso parte. E, come per il massacro del Circeo, non da solo. Tanto che la procura ha recuperato i vecchi faldoni e ha deciso, comunque, di verificare anche le accuse mosse agli ex ragazzi di estrema destra, quelli che allora si incontravano all’Eur, all’ombra del “Fungo”, e, sfuggiti alla...