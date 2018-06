Ritrova il vecchio Piaggio Ciao rubato nel 1987: era in un garage, scoperto dai carabinieri

AGORDO (Belluno) - Dramma sulle montagne dell'Agordino in territorio di Taibon. Nel primo pomeriggio di oggi due escursionisti sono caduti da una parete di roccia: uno è morto...

Sono tornate in azione, ma sono state prese in flagranza di reato dagli agenti della Polfer, due delle componenti della cosiddetta banda delle bosniache, specializzata in furti con destrezza....