Chieti, residenza fittizia in Italia per intascare la pensione sociale: ottantenne condannato

Dal luglio del 2007 fino al dicembre del 2014, ha dichiarato di risiedere in Italia, mentre in realtà abitava in Argentina. In questo modo, un ottantenne originario di Orsogna (Chieti), è riuscito a truffare l'Inps, intascando una pensione sociale che non gli spettava. Ora, è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici del Tribunale di Chieti.



L'uomo era accusato di truffa. Per gli inquirenti, dopo aver trasferito fittiziamente la residenza in Italia, avrebbe raggirato l'Inps intascando complessivamente almeno 57mila e 500 euro. Il Tribunale ha anche disposto la confisca di diecimila euro, che erano stati posti sotto sequestro durante le indagini.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA