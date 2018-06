Chieti, molestò una ragazza: studente universitario condannato

Un anno e 6 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale, per avere molestato una studentessa. E' la sentenza emessa nei confronti di uno studente di 25 anni che frequenta l'Università d'Annunzio e che vive a Chieti. L'imputato ha avuto il beneficio della sospensione della pena e la non menzione. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino.



Nel maggio del 2017, il venticinquenne venne raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Cinque mesi dopo, su richiesta del pm, la misura venne revocata. Il giovane era accusato di violenza sessuale per aver costretto una studentessa a subire atti sessuali. L'imputato ha sempre respinto le contestazioni. A dibattimento, però, è stato accusato anche di un secondo episodio di violenza, ai danni di un'altra ragazza: in questo caso il giudice ha deciso il non luogo a procedere per difetto di querela. Lo studente continua a frequentare l'Ateneo, ma in seguito all'arresto ha perso la borsa di studio. Il suo avvocato, l'avvocato Stefano Azzariti, ha annunciato ricorso in appello. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 15 giorni.

