Chieti, colpì con una mazza il collega che lo aveva rimproverato per il ritardo: condannato

Aveva colpito con una mazza da baseball un collega di lavoro che lo aveva rimproverato per essere arrivato in ritardo. Ora, è stato condannato al giudice del Tribunale di Chieti a un anno e 6 mesi di reclusione e a una provvisionale di 2.000 euro. Si tratta di un 34enne di Casoli (Chieti), l'accusa a suo carico è di lesioni personali. Il fatto avvenne in occasione di un cambio turno in fabbrica la notte del 31 agosto 2016. Secondo quanto emerso dal processo, a scatenare la reazione dell'uomo sarebbe stato il rimprovero del collega, che si è costituto parte civile. Il 34enne, interrogato in aula, ha invece sostenuto che si è trattato di una colluttazione e di non aver utilizzato armi, ma solo calci e pugni. L'uomo è stato condannato a risarcire i danni alla parte civile in separato giudizio e a versare una provvisionale di 2.000 euro. Il pm Natascia Troiano aveva chiesto 9 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA