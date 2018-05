Chieti, evade dai domiciliari per incendiare l'auto del vicino: arrestato

Dopo una lite furibonda, è uscito di casa per dare fuoco all'auto del vicino. Peccato che il piromane in erba si trovasse agli arresti domiciliari per avere partecipato a una rapina in un bar. Così, dopo che pompieri hanno spendo l'incendio, l'indagato, un trentenne di Lanciano, è finito in carcere. E' stato arrestato dai carabinieri coordinati dal capitano Vincenzo Orlando. E' accusato di evasione, incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale. L'indagine è coordinata dal pm Francesco Carusi. L'udienza di convalida è prevista domani davanti al gip Massimo Canosa.

Venerdì 18 Maggio 2018



