Cesena, dà alla luce una bimba pochi istanti prima di essere operata di aneurisma

Parto record a Cesena. La mamma ravennate ha dato alla luce la sua piccola nel reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Bufalini pochi istanti prima che i chirurghi la operassero per un gravissimo aneurisma cerebrale. La vicenda risale a qualche mese fa ma l'Ausl Romagna ha deciso di dare la notizia ora che mamma e bimba stanno entrambe bene. «La paziente, incinta, era incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale causata da un aneurisma», racconta Luigino Tosatto direttore dell'Unità Operativa di Neurochirurgia del Bufalini: «La situazione era grave. Occorreva operare d'urgenza per salvarle la vita ma al contempo dovevamo cercare da fare il possibile per salvare la vita anche alla piccola che portava in grembo. Non c'era tempo da perdere, così abbiamo deciso di far nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia con un taglio cesareo d'urgenza. Un parto avvenuto all'ottavo mese di gravidanza grazie all'intervento simultaneo dei neurochirurghi, dell'equipè di Ostetricia e Ginecologia, degli anestesisti e dei neuroradiologi».



Effettuato il parto, l'equipe medica è potuta intervenire sulla giovane mamma che è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di asportazione dell'aneurisma cerebrale. Oggi mamma e figlia stanno bene. «La cosa più emozionante - concordano medici e infermieri del Bufalini - è stato veder nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia, considerate le gravi condizioni in cui si trovava la mamma».

Sabato 17 Marzo 2018



