Venezia, cammina nudo in spiaggia: multa di diecimila euro a un turista

Nudo in spiaggia, multato con una sanzione di 10mila euro. Si tratta di un turista ungherese di 64 anni, arrivato ieri mattina a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, in camper. Una volta sull’arenile ha deciso di spogliarsi completamente, camminando sulla battigia in costume adamitico. Il turista è stato avvistato in punti diversi della spiaggia, fino a quando nel pomeriggio, nella zona di Cavallino, è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale. Prima è stato fatto rivestire, quindi identificato e successivamente sanzionato con 10 mila euro di multa per atti osceni in luogo pubblico.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA