Catanzaro, due ragazzi dispersi in mare: volevano recuperare un pallone

Due ragazzi originari del Gambia risultano dispersi dal pomeriggio di venerdì nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I due, secondo alcune testimonianze, erano sulla spiaggia in compagnia di altri connazionali a giocare a pallone che poi è finito in mare. Per riprenderlo i due ragazzi si sono tuffati, ma sarebbero spariti alla vista degli amici non tornando a riva. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Guardia costiera. Le ricerche, fino a tarda serata, non hanno dato esito.

Sabato 12 Maggio 2018



