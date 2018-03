Catania, esplode un palazzo: tre morti, 2 sono vigili del fuoco

Esplosione in un palazzo a Catania in via Garibaldi. Secondo le prime informazioni tre persone, di cui due vigili del fuoco, avrebbero perso la vita. Lo ha confermato il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi.



Probabilmente lo scoppio è stato provocato da una fuga di gas. Nella deflagrazione sarebbero rimasti coinvolti alcuni vigili del fuoco che erano intervenuti sul posto.





Marted├Č 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA