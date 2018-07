Catania, aggredisce un medico in ospedale con una forbice: arrestato

Lo ha colpito alla testa con una forbice presa dalla sala gessi. Vittima di un paziente di 35 anni, l'ortopedico che avrebbe dovuto ingessargli la caviglia. E' successo ad Acireale, dove il trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri. La Procura di Catania gli contesta il tentato omicidio. Il medico ferito è ricoverato con prognosi riservata. Ha una profonda ferita alla fronte, ma non è in pericolo di vita. L'indagato era arrivato in ospedale ieri per una sospetta frattura. Aveva subito dato segnali di irrequietezza, tanto che i medici per due volte avevano chiamato i carabinieri. Stamattina, l'aggressione in sala gessi. Quando l'ortopedico ha aperto la porta, il trentacinquenne ha preso la forbice e lo ha colpito alla testa.

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, si è detta « molto scossa » per l'accaduto , aggiungendo che « fare il medico sta diventando un atto di eroismo. Stiamo affrontando il problema - ha annunciato - interverremo con un disegno di legge che prevede un inasprimento delle pene per gli atti violenti contro il personale sanitario » .

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20



