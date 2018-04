Cassazione: non può essere licenziato chi non blocca un collega che ruba sul lavoro

da parte di un sottoposto? Se non li si impedisce, ma li si denuncia, non si può essere. Questo perché il dipendente deve vigilare sulla diligenza dei suoi sottoposti ma non ha doveri di polizia. È quanto sancito da una sentenza dellaresa nota dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.LEGGI ANCHE: Il marito è infedele anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto coniugale LEGGI ANCHE: Cassazione, sono molestie anche le telefonate mute Secondo quanto stabilito dalla Cassazione «è illegittimo il licenziamento del dipendente che non è riuscito ad impedire un furto in azienda da parte di un suo sottoposto ma ha segnalato il fatto ai propri superiori». La Corte di Cassazione (Sez. lav., 5 aprile 2018, n. 8407) - spiega la nota della Fondazione - ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa di una responsabile di reparto che, appreso di un furto da parte di una collega a lei gerarchicamente sottoposta e non avendolo potuto impedire, ha comunque tempestivamente segnalato il fatto ai propri superiori