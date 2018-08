«La reggia di Caserta è monotona». Polemica sulla Rough Guide. Meloni: ritiratela

«Ripugnante il giudizio della Rough Guide edita dal Gruppo Feltrinelli: solo un ignorante, infarcito di luoghi comuni e stereotipi, può definire monotona la Reggia di Caserta e il territorio dell'Agro aversano e del napoletano come il «triangolo della morte» in «stile Saviano». Chissà cosa hanno in mente per la prossima edizione: forse mettere in

copertina un piatto di spaghetti con un pistola e una coppola da mafioso? Siamo alla follia. Il Gruppo Feltrinelli ritiri le

copie in commercio e risarcisca la città per il danno d'immagine arrecato. Le parole non bastano. P.S. Per lo »stile Saviano«: grazie Roberto, la Campania ti deve molto». È quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



