Capri, imprenditrice riceve per sbaglio pacco con gioielli per 145mila euro e li restituisce

di Anna Maria Boniello

Clamoroso ritrovamento di una borsa contenente gioielli e preziosi a Capri. A trovarli l'architetto napoletano Francesca Faraone, che insieme a Massimiliano Neri e Luigi D'Esposito ha aperto di recente il ristorante giapponese “Iki” in uno degli spazi di Palazzo Vanalesti a pochi passi dalla piazzetta. La vicenda era diventata un piccolo giallo diffuso su web e social: si parlava di una borsa smarrita con gioielli per un valore di circa due milioni di euro e riconsegnata alla proprietaria. Poi i Carabinieri di Capri sono invece risaliti alla realtà dei fatti. I militari hanno accertato che una ditta importante, la “Chopard”, che produce gioielli e borse, aveva fatto fronte alla richiesta di Francesca Faraone che aveva ordinato alcune borse alla famosa maison, e che ha ricevuto dalla società di spedizione due scatole.Uno effettivamente conteneva le borse ordinate, ma l'altro con grande sorpresa della destinataria racchiudeva gioielli, anelli, bracciali e oggetti preziosi. Poiché la donna era a conoscenza che i gioielli “Chopard” venivano venduti in un unico negozio dell'isola, la gioielleria “Trucchi” in via Camerelle, ha immediatamente contattato il responsabile che ha confermato di essere in attesa della consegna del pacco contenente tali valori.Subito il responsabile del negozio “Trucchi” si è recato a Palazzo Vanalesti per rientrare in possesso del pacco prezioso del valore di centoquarantacinquemila euro, che per errore aveva cambiato destinazione. La vicenda si è conclusa alla presenza dei Carabinieri di Capri tra i ringraziamenti del responsabile di “Trucchi” che ha apprezzato il gesto della Faraone che si era adoperata affinchè i gioielli arrivassero al loro reale destinatario.