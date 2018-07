Gommone travolto nella notte a Capri, feriti skipper e turista Usa

di Anna Maria Boniello

CAPRI - Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente in mare avvenuto nella notte al largo dell’isola di Capri. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Guardia Costiera.



Secondo le prime informazioni, i due, uno skipper di Avellino e un turista americano, mentre si trovavano a bordo di un piccolo gommone, tender di appoggio a un catamarano a noleggio, sono stati protagonisti di un violento impatto. Tra le ipotesi la collisione con un’altra imbarcazione che avrebbe travolto il gommone o l’urto con uno scoglio.



Una barca che si trovava a transitare tra lo scoglio della Ricotta e Marina di Caterola, di ritorno da un’escursione, ha scorto il gommone in avaria e ha lanciato l’allarme prestando i primi soccorsi ai due feriti. Il più grave, lo skipper 44enne, politraumatizzato, è stato portato prima al pronto soccorso di Capri e poi trasferito in elicottero a Napoli e ricoverato al Monaldi. Meno grave l’ospite americano che è ricoverato all’ospedale Capilupi con una ferita alla testa e una frattura a un braccio. Ascoltati dalla Capitaneria, non hanno saputo finora fornire dettagli esatti sulle modalità dell’incidente.

Giovedì 26 Luglio 2018



