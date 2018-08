Capri, abusi edilizi: domiciliari al capo dell'ufficio tecnico

Il capo dell'ufficio tecnico comunale, un imprenditore edile e il titolare di un immobile al centro dei presunti abusi edilizi sono i destinatari delle misure cautelari notificate oggi a Capri e che rischiano di causare un terremoto politico sull'isola.



Frode processuale, falso ideologico e falso materiale commessi in concorso le accuse contestate nell'ambito dell'inchiesta antiabusivismo edilizio coordinata dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso. I destinatari delle ordinanze, richieste dal pm Carolina De Pasquale e accolte dal gip del tribunale di Napoli Claudio Marcopido, sono l'architetto Massimo Stroscio, capo dell'ufficio tecnico settore edilizia privata, sottoposto agli arresti domiciliari, l'imprenditore edile Biagio Gargiulo e il titolare dell'immobile al centro dell'inchiesta, Silverio Paone, ai quali è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Capri.



Le misure sono state eseguite dalla compagnia di Sorrento e dai militari della Stazione di Capri. Prima della notifica dei provvedimenti, i militari hanno perquisito gli uffici tecnici del Comune e sequestrato apparecchi e supporti tra cui computer e materiale informatico. L'inchiesta dei Carabinieri sull'abusivismo a Capri va avanti da oltre un anno e minaccia di avere ulteriori sviluppi. «Ho preso atto - commenta il sindaco di Capri Gianni De Martino - e sono sorpreso per il provvedimento che ha colpito il responsabile dell'ufficio Urbanistica del Comune e di altri soggetti di cui conosciamo l'operatività e la correttezza. Naturalmente, così come per il passato, non mi sento di assolvere o condannare alcuno perché questo è compito della magistratura. Anzi mi auguro che proprio l'attività della magistratura possa fare piena luce su quanto contestato ed oggetto delle indagini delle forze dell'ordine». All'attacco le opposizioni. Il gruppo 'Avanti Capri' chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale e le dimissioni del sindaco. Richiesta alla quale si associa l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16



