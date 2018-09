Capodanno ebraico, Mattarella: «Riflettere su dialogo e inclusione»

In occasione del Capodanno ebraico, sono arrivati gli auguri del presidente. «Desidero rivolgere a tutti i cittadini italiani di fede ebraica e a tutti gli ebrei ospiti o residenti nel nostro Paese i migliori auguri per le festività di Rosh Hashanah».

«La ricorrenza del Capodanno ebraico costituisce stimolo per riflettere, insieme ai fedeli di religione ebraica, intorno ai temi - oggi più che mai cruciali - del dialogo, dell'inclusione e del confronto » , ha detto il presidente della Repubblica. « Si tratta di questioni che, mentre interpellano la sfera della fede, pongono l'intera società di fronte alle scelte per reali forme di apertura e di esclusione di ogni discriminazione». «Il mio augurio - conclude Mattarella - è che il nuovo anno ci riservi un futuro di crescita e progresso, basato sul rispetto reciproco, presupposto imprescindibile del nostro vivere insieme».

Un messaggio anche dal vice-premier Salvini. «Auguri per il Capodanno alla comunità ebraica in Italia, componente importante della nostra identità, e a quelle in Israele e nel mondo. Buon 5779!», ha scritto il ministro dell'Interno in un tweet.

La popolazione ebraica nel mondo assomma a 14,7 milioni di persone con un incremento rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Il dato - reso noto alla vigilia del Capodanno ebraico che si festeggia da questa sera - è stato calcolato dal demografo italo-israeliano Sergio Della Pergola secondo cui il 45% del totale degli ebrei (6,6 milioni) vive in Israele mentre sono oltre 8 milioni quelli che vivono fuori dal Paese.

