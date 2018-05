Brescia, 22enne perde i sensi in casa: cane abbaia e gli salva la vita

Salvato dal proprio cane che non ha smesso di abbaiare finché non sono arrivati i soccorsi. Se l'è vista brutta un 22enne trovato senza sensi e con difficoltà di disperazione nella sua casa di Brescia, in via San Faustino. Il latrato disperato dell'animale ha allertato i condomini che hanno chiamato i carabinieri.



I militari sono entrati nell'appartamento al primo piano da una finestra rimasta fortunatamente aperta. Qui hanno trovato il cane, un meticcio di media taglia, e il suo padrone in condizioni davvero disperate. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dove è entrato in coma ed è stato ricoverato in rianimazione.

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA