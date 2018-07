Cane randagio entra in un giardino e azzanna al voto bimba di due anni

Una bambina di due anni è stata morsa al volto da un cane randagio ancora in libertà in via Impastato a Bagheria (Palermo). L'animale che era già stato segnalato dai residenti con un balzo è riuscito ad entrare nel balcone a piano terra dell'abitazione e ha ferito la piccola. Sono intervenuti i familiari. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, e poi accompagnata all'ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita. Sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire la ferita. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e di alcuni testimoni.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA