Camilla ha vinto la doppia battaglia per la vita contro epatite e tumore: ora aiuta gli altri malati

Una pagina Facebook dal nome " Vola solo chi osa farlo " per aiutare i malati ad affrontare con speranza e determinazione le battaglie che lei ha vinto. Camilla Serafini, 26 anni, è la protagonista di una storia a lieti fine con pochi precedenti.All'età di 9 anni è stata colpita da una grave forma di epatite che poteva costarle la vita: una lunga e sofferta sequela di terapie, di alti e bassi nella viti di tutti i gioirni e infine il trapianto di fegato che le ha restituito un futuro.A 24 un altro colpo durissimo: le viene diagnosticato un tumore. Ancora terapie, ancora lunghi ricoveri in ospedale. E ancora una volta Camilla riesce a superare l'ostacolo altissimo.Adesso Camilla potrebbe avere voglia di riposarsi, di tuffarsi finalmente nella vita, e invece sceglie di impegnarsi a fondo per aiutare gli altri fondando una comunità virtuale per offrire sostegno e raccogliere storie come la sua.