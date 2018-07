Camerano, badanti lasciano anziano in auto sotto il sole e vanno all'Ikea: salvato dai carabinieri

, alle prese con gravi problemi motori e di autosufficienza per cardiopatia e demenza senile, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Offagna in stato di sofferenza respiratoria.LEGGI ANCHELa coppia di badanti - il marito 55enne e la moglie di 56 anni, residenti a Pollenza, nel Maceratese ma di origine vietnamita - è stata denunciata a piede libero per il reato di abbandono d'incapace. L'anziano è stato affidato alla sorella 70enne residente a Recanati (Macerata).