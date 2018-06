Cambridge Analytica: «Donazioni in criptovaluta ad Assange per Wikileaks»

Nuovi interrogativi sul caso Facebook: questa volta il faro si accende tra la Cambridge Analytica, la società di consulenza travolta dalla raccolta dei dati di milioni di utenti Facebook a fini di propaganda pubblicitaria e politica, e Wikileaks. A rivelarli The Guardian chje scrive come un'ex dirigente di Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, incontrò nel febbraio 2017 Julian Assange nell'ambasciata ecuadoriana di Londra in cui questi è rifugiato.

L'esistenza di contatti era già nota. Li aveva confermati mesi fa lo stesso Assange, precisando d'aver respinto a suo tempo un'offerta di denaro dall'allora amministratore delegato Alexander Nix per condividere con Cambridge Analytica le 33.000 email in grado di imbarazzare Hillary Clinton carpite nel 2016 durante la campagna presidenziale Usa e ottenute da Wikileaks. La novità sta tuttavia in questa successiva visita di Keiser, durante la la quale la ex direttora di Cambridge Analytica dice d'aver discusso con Assange dell'esito del voto americano. Ma ammette di aver promesso pure un versamento «in cripto-valuta»: come «donazione personale» a Wikileaks, sua «ong preferita».

