Calvizie, la Rigenerazione Cellulare non chirurgica offre possibilità concrete

Calvizie e Nuovi Protocolli di Medicina Rigenerativa: grazie ai progressi della ricerca scientifica, abbiamo nuove armi per contrastare la Caduta dei Capelli.Cura Alopecia e Nuove Tecnologie: il Dott. Mauro Conti, direttore scientifico di HairClinic BioMedical Group, ci illustra lo stato dell’arte nel contrasto alla calvizie.“La novità importante, dal punto di vista scientifico, è quella che oggi siamo in grado di spegnere i processi infiammatori che, sia nell’, che nell’, creano la sofferenza del follicolo capillare e quindi determinano il diradamento”.Ma come possiamo operare questo “spegnimento”? Il Dott. Conti fa cenno a sostanze naturali che sono già presenti nel nostro organismo e che sono dotate di interessanti proprietà: “Sì, alcune proteine, naturalmente presenti nel nostro sangue, vengono estratte e reintrodotte nel cuoio capelluto con lo scopo di bloccare i processi infiammatori e quindi fermare l’evoluzione della calvizie”.“La ricrescita dei capelli è stimolata contemporaneamente - prosegue il dott. Conti - iniettando sempre nel cuoio capelluto dei fattori di crescita. Queste particolari proteine, ancora una volta naturali e autogol, ossia prese dallo stesso paziente su cui verranno utilizzate, hanno la caratteristica di salvare i follicoli danneggiati e di favorirne la massima ricrescita.“Nella maggior parte dei casi il Trapianto va assolutamente evitato, ma è importantissimo considerare che il beneficio estetico del trapianto lo dobbiamo sempre tenere in considerazione come un completamento di un percorso clinico”.Infatti la logica di intervento prevede un primo passo che è costituito dalla cura della calvizie, solo in seguito, se necessario, si può correre in aiuto di quelle aree in cui la ricrescita non è stata secondo le aspettative. “Quelle zone in cui non abbiamo una ricrescita perfetta - aggiunge il Dott. Conti - possono essere senz’altro migliorate con un selettivo rinfoltimento chirurgico localizzato”.“Assolutamente sì - precisa il Dott. Conti - e dobbiamo fare molta attenzione!perché interverrebbe su di un substrato in sofferenza”. Infatti senza una terapia che vada a bloccare i processi infiammatori del sistema scalpo-capelli, questi opereranno la loro azione negativa anche dopo l’intervento chirurgico, e faranno quindi cadere anche i capelli trapiantati.La serie di eventi che dovrebbe essere rispettata, per avere le più alte probabilità di successo nel contrasto alla calvizie, è molto semplice ed è la seguente.: recarsi subito da uno specialista esperto che sia in grado di dare una corretta e precoce diagnosi della propria condizione di Alopecia. Evitare il ricorso a palliativi cosmetici e “cure della nonna”… del tutto inutili ed una perdita di tempo prezioso.: oggi le nuove tecnologie passano proprio attraverso i benefici operati da Protocolli terapeutici di Medicina Rigenerativa, che sono in grado di stimolare il massimo contrasto agli stati infiammatori e favoriscono la massima ricrescita possibile.: la microchirurgia deve essere quindi intesa come un completamento di un’opera più sottile, che agisce in profondità nel contrasto alle vere cause della calvizie.HairClinic BioMedical Group esegue sin dal 2009 il, senz’altro il più avanzato e completo Protocollo terapeutico di lotta alla calvizie. In uno stadio iniziale o nel diradamento, assottigliamento del follicolo, agisce pienamente promuovendo la Massima Rigenerazione Cellulare del paziente, lavorando sullo “spegnimento” dei fenomeni infiammatori interessati allo sviluppo della patologia, come la Prostaglandina D2 (ritenuta la causa più importante della calvizie).Favorisce in modo determinante le condizioni di salute volte a promuove la rigenerazione dei bulbi non atrofici che per colpa del Diidrotestosterone DHT, e ad una serie di cause personali, non hanno più la “forza” di far cresce un capello sano e spesso, ed è qui che entra in azione il percorso di Medicina Rigenerativa. Insomma i massimi benefici si ottengono in situazioni idealo, diradamento iniziale o diffuso, alopecia infiammatoria, alopecia con sofferenza follicolare localizzata o sparsa, queste situazioni rappresentano il 93% circa dei pazienti trattati.La Medicina Rigenerativa non fa alcun miracolo, ma non è un optional è imperativa per creare le basi di salute e promuovere i massimi risultati personali.Se la situazione di rinfoltimento non è compatibile con le nostre aspettative, oppure se il quadro di calvizie è più evoluto già in partenza, bSBS servirà da potenziamento del trapianto atFUE, prolungandone durata, validità, stabilità clinica eOnore all'autotrapianto di capelli, ma l'autotrapianto di capelli non è la cura della calvizie, se eseguito fine a se stesso nella maggior parte dei casi non apporta una soluzione "definitiva", di fatto basta una piccola ricerca su internet e vedere persone che l'hanno ripetuto 2/4 o più volte, con risultati estetici approssimativi e quasi mai estremamente naturali, ripetere più volte un intervento estetico non ha mai dato un risultato di valore.La calvizie è una patologia evolutiva eè necessario curarla al massimo delle possibilità disponibili per, e solo dopo, su quelle vere condizioni cliniche stabili, migliorare eventualmente con un intervento di rifinitura, bello da vedere e duraturo.