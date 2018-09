Caltanissetta, caso Montante: rischiano il processo in 24

Una rete di spionaggio messa in piedi per controllare le mosse della procura di Caltanissetta, porta 24 persone a un passo dal banco degli imputati. L'inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l'ex presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere in concorso con esponenti delle forze dell'ordine, è arrivata alla fase della richiesta di rinvio a giudizio.



Per l'accusa, Montante avrebbe cercato di avere informazioni su un'indagine a suo carico per concorso in associazione mafiosa. La Procura ha sollecitato il processo, tra gli altri, per l'ex presidente del Senato, Renato Schifani, e per l'ex capo dei Servizi segreti, il generale Arturo Esposito. L'inchiesta è coordinata dai sostituti Stefano Luciani, Maurizio Bonaccorso e dall'aggiunto Gabriele Paci. E' ancora aperto il secondo troncone dell'indagine che, oltre a Montante, coinvolge l'ex presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta e gli ex assessori della sua giunta Linda Vancheri e Mariella Lo Bello.

