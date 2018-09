Colpo di coda dell'estate, da lunedì torna il caldo di luglio: temperature sopra le medie di 5-7 gradi

Colpo di coda dell'estate, a inizio settimana farà caldo come a luglio per il ritorno dell'anticiclone sub tropicale. A dirlo dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera: «sole e del caldo fuori stagione nella prima parte di settimana con temperature - precisa - temperature che risulteranno ben al di sopra delle medie anche di 5-7 gradi. L'alta pressione sub tropicale prenderà pieno possesso del Mediterraneo secondo uno scenario tipico da estate inoltrata».Dopo l'instabilità dei giorni scorsi ci attende ora una fase dal sapore estivo con una prevalenza di sole quasi ovunque eccetto per un passaggio di nubi stratiformi soprattutto sulle Isole Maggiori. «Arriverà un promontorio anticiclonico dal Nord Africa e ci porterà un vero e proprio colpo di coda dell'estate» proseguono da 3bmeteo. «L'aria calda in risalita dal Nord Africa porterà un deciso aumento delle temperature, che si porteranno localmente anche oltre i 30°C, in particolar modo al Nord e sul medio-alto versante tirrenico. Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana, 32/34°C su interne toscane, Umbria e Sardegna meridionale. Molto caldo anche sulle Alpi con punte di oltre 25°C a 1000m e zero termico diurno fin oltre i 4000 metri, come accade in pieno luglio»