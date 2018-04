Calcioscommesse, 31 a giudizio: tra gli imputati anche Beppe Signori

Sono 31 gli imputati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, nell'ambito del processo “ calcioscommesse ” , tra i quali anche gli ex atleti della Nazionale Beppe Signori, Cristiano Doni e Stefano Mauri. Sono state accolte quasi completamente le richieste del pubblico ministero Roberto Ceroni nei confronti dei 32 accusati dei reati di associazione a delinquere pluriaggravata finalizzata alla frode sportiva, tranne per uno degli imputati per il quale è stato stabilito il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Il processo era stato avviato nel 2011 in seguito a un'inchiesta della Procura di Cremona, nel 2017 gli atti erano stati trasmessi a Bologna per competenza territoriale. La prima udienza è stata fissata il prossimo 19 giugno.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:11



