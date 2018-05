Intervista a Cafiero de Raho, procuratore Dna: «La mafia è ancora viva ma non ha più un capo»

di Cristiana Mangani

Gli arresti, le condanne, la risposta forte della società civile, ma soprattutto un intervento massiccio dello Stato. Dopo gli attentati devastanti, Cosa nostra è stata decapitata: i boss più carismatici sono finiti in manette, i collaboratori di giustizia hanno raccontato dinamiche e ruoli. E oggi, come accade da 26 anni, le stragi di Falcone e Borsellino verranno ricordate in tutta Italia, con la consapevolezza che, sebbene ferita, la mafia non è mai morta. «Continua e esistere - conferma il procuratore...