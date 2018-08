Va in ospedale per un controllo, 47enne cade dalle scale antincendio e muore

di Bernardetta Pennetta

Viene ritrovato morto sulle scale antincendio dell'ex ospedale "Padre Pio da Pietralcina" di Campi Salentina. Si tratta di un uomo 47 anni di età, originario di Palmariggi, che questa mattina insieme ad altri ragazzi in cura presso una comunità di recupero avrebbe dovuto fare delle visite specialistiche.



Ma l'uomo si sarebbe allontanato dal gruppo per poi ritrovarsi al quarto piano del Distretto Socio Sanitario da dove, poi, si sarebbe avviato verso le scale antincendio. Probabilmente proprio mentre scendeva le scale avrebbe perduto l'equilibrio e sarebbe inciampato fino a ritrovarsi sul pianerottolo del terzo piano. Nelle immediatezze è stato soccorso da un medico in servizio presso gli ambulatori che si trovano al secondo piano dove lo sfortunato aveva l'appuntamento con il dentista. Giunti sul posto i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e i carabinieri della Compagnia locale che ora stanno ascoltando i primi soccorritori.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



