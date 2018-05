Cadavere in spiaggia a Paestum, scoperta l'identità dopo due mesi: del caso si era occupato "Chi l'ha visto"

di ​Paola Desiderio

CAPACCIO PAESTUM - Ha un’identità la donna ritrovata priva di vita la mattina dello scorso 15 marzo sulla spiaggia dell’oasi dunale di Torre di Mare. Si tratterebbe della 49enne salernitana R.L., originaria di Pagani, i cui parenti ne avevano segnalato la scomparsa dall’Agro nocerino sarnese proprio ai primi di marzo. L’identificazione è stata effettuata attraverso l’analisi dell’arcata dentale.



A darne notizia, ieri, attraverso il sito internet, è stata la trasmissione televisiva «Chi l’ha visto?» che nei giorni successivi al rinvenimento del corpo, era stata contattata dai carabinieri con la speranza che qualcuno, apprendendo la notizia e vedendo l’immagine degli orecchini che indossava al momento del ritrovamento, potesse riconoscerla. Al momento si conoscono solo le iniziali della donna. C‘è ancora molto riserbo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, coordinate dalla Procura di Salerno, sono ancora in corso per chiarire definitivamente tutti gli aspetti di questa misteriosa vicenda e in primo luogo le cause della morte, che in base all’esame autoptico non sarebbe avvenuta in maniera violenta.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 14:08



