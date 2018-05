Brindisi, bullismo in classem a testa in giù sulla cattedra, finisce in ospedale

BRINDISI - Uno scherzo di cattivo gusto che ha scatenato la reazione di chi, dei bulli, si è davvero stufato. Sono stati i compagni di classe questa volta a denunciare un episodio di bullismo avvenuto ieri mattina in una classe del biennio del liceo Fermi-Monticelli di Brindisi, indirizzo sportivo. Vittima un loro compagno che dopo essere stato strattonato da due studenti è stato messo a testa in giù sulla cattedra secondo quando dichiarato dai presenti.

Nella concitazione, il ragazzo avrebbe accusato un malore e per questo sarebbe stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Questa mattina la dirigente scolastica, Stefania Metrangolo, ha convocato i genitori dei protagonisti della vicenda. Nelle prossime ore l'istituto valuterà i provvedimenti da prendere.

Mercoledì 9 Maggio 2018



