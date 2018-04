Brindisi, 16enne con zaino pieno di marijuana: arrestata

Sorpresa a soliconnello. È accaduto, e la ragazzina, unadel luogo è statain flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.LEGGI ANCHE: Roma, serra di marijuana in casa: arrestato 19enne L'arresto è avvenuto all'interno della villa comunale di San Vito dei Normanni, dove la studentessa era in compagnia di un gruppo di giovani del luogo. I militari insospettiti dall'atteggiamento del gruppo hanno proceduto al loro controllo identificando i cinque giovani, quattro ragazzi e una ragazza.I carabinieri sono stati attratti da uno zaino nero a qualche metro di distanza dal gruppo, hanno chiesto di chi fosse ma i giovani hanno negato che appartenesse a qualcuno di loro. A quel punto i militari lo hanno controllato, trovandovi dentro una busta in cellophane trasparente, contenente un'altra busta di colore rosso con i 39 grammi di marijuana, un diario scolastico e un quaderno con annotati il nome della proprietaria, un astuccio, un portafogli da donna con la somma di 70 euro in banconote di vario taglio e un portamonete contenente la somma di 27 euro.La studentessa dinanzi all'evidenza ha ammesso di esserne la proprietaria. Tratta in arresto ed espletate le formalità di rito, su disposizione della competente autorità giudiziaria per i minori, la giovane è stata condotta nell'Istituto di pena minorile «Fornelli» di Bari.