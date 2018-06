Brindisi: staffe lente e l'arcivescovo cade da cavallo durante la processione: ricoverato Guarda il video

L’arcivescovo di Brindisi Domenico Caliandro è rimasto ferito domenica sera cadendo dal cavallo parato in occasione della processione del Corpus Domini. Il corteo religioso era appena partito dalla cattedrale di Brindisi e si stava incamminando in via Montenegro quando monsignor Caliandro è stato visto scivolare dal cavallo rovinando pesantemente sul selciato.L’arcivescovo è stato subito soccorso mentre sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti un’ambulanza che ha condotto il prelato all’ospedale Perrino. Le condizioni di Domenico Caliandro non destano preoccupazioni, mentre la processione ha potuto riprendere il suo percorso senza la guida spirituale.