Brescia, killer in fuga faceva parte della banda dei Tir

Cosimo Balsamo, il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva parte della banda dei tir che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Il 9 gennaio scorso aveva protestato salendo sulla tettoia del Tribunale di Brescia e minacciando di suicidarsi contro la confisca dei suoi beni. Le forze dell'ordine l'avevano convinto a desistere.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



