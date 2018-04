Brescia, chiesto processo per presidente della Provincia accusato di peculato

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Provincia di Brescia, Pierluigi Mottinelli, esponente del Partito democratico, accusato di peculato. Per il sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, Mottinelli avrebbe utilizzato per motivi personali un'auto dell'ente provinciale e la relativa scheda carburante. Avrebbe preso possesso dell'auto il 2 febbraio 2016 con la vettura che aveva 35 chilometri percorsi e l'avrebbe restituita con 70.133 chilometri percorsi il 30 gennaio 2017. Il presidente della Provincia di Brescia era stato ascoltato dal magistrato nelle scorse settimane spiegando di aver utilizzato l'auto secondo il protocollo dell'ente.

Giovedì 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:30



