Brescia, valanga travolge motoslitta: gravissimo un uomo

Lotta fra la vita e la morte l'uomo recuperato sotto la valanga che si è staccata nel pomeriggio nei pressi del passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Si stava spostando su una motoslitta quando è stato travolto dal fronte della slavina. E' stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, secondo quanto riferito dal 118, in arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero altre persone coinvolte.

LEGGI ANCHE: Pila, sei istruttori del Cai indagati per la morte di due scialpinisti travolti da una valanga