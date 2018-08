Brescia, drogato e ubriaco a folle velocità in moto investe e uccide madre e figlio

Un motociclista ha travolto a forte velocità due pedoni uccidendoli entrambi. È accaduto a Brescia, in via Lamarmora, nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Uno dei due pedoni è deceduto sul colpo mentre il secondo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale è morto poco dopo. Ferito anche il motociclista.



Le vittime sono un uomo di 66 anni e la madre 93enne. Madre e figlio stavano attraversando la strada sulle strisce quando sono stati travolti dalla moto arrivata ad altissima velocità. Il motociclista responsabile del doppio investimento mortale è risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato ed è ora piantonato in ospedale.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:20



