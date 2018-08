L’inutile invasione dei Tir nell’Europa che usa i treni

di Andrea Giuricin

L’incidente tragico sull’A14 vicino a Bologna, dove un camion cisterna Gpl ha causato un’esplosione spaventosa, riapre il grande interrogativo. Se non sia meglio spingere maggiormente il trasporto ferroviario merci in Italia. È chiaro che l’Italia è passata tramite una tragedia ferroviaria come quella di Viareggio, ma nel complesso il trasporto ferroviario è di gran lunga più sicuro e di gran lungo più sostenibile da un punto di vista ambientale. In Italia, la quota di mercato dei...