Bologna, violentò una ragazza alla festa di Carnevale in discoteca: arrestato

Vestito da monaco medievale con una tunica nera avrebbe stordito una ragazza a forza di 'shottinì alcolici in discoteca, durante una festa di carnevale, e poi l'avrebbe stuprata in una camera d'albergo. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 23enne casertano, indagato per violenza sessuale e rapina: i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere. Il 14 febbraio la ragazza si svegliò in hotel senza ricordare nulla.

Sabato 24 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA