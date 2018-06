Bologna, lui vuole lasciarla: lei gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

Non accettava la fine della relazione e al culmine dell'ennesima lite ha staccato a morsi un pezzo di orecchio al compagno, di 35 anni più grande. È successo la scorsa notte in via Piave, periferia di Bologna, dove l'aggressione si è conclusa con l'arresto della ragazza, una 21enne bolognese, per lesioni aggravate dalla crudeltà. A chiamare la Polizia sono stati alcuni residenti, allarmati dalle grida dalla strada. Gli agenti hanno trovato la giovane, in lacrime, poi è sopraggiunto il compagno, un modenese di 56 anni che vive nei pressi.



La ragazza gli aveva staccato di netto un pezzo del padiglione auricolare destro: il frammento è stato recuperato a terra e riattaccato dai medici dell'ospedale Maggiore, dove l'uomo è stato portato in ambulanza e ricoverato. Il 56enne ha poi deciso di sporgere denuncia contro la giovane, che aveva già qualche precedente di polizia per droga, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare i due si frequentavano da circa sette mesi.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA