Bologna, chi è Riccardo Muci: il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'esplosione

è uno dei feriti dell'incendio di, ma è anche une un "", che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è undi Copertino, in provincia di Lecce, che presta servizio a Bologna.è stato uno dei primi ad intervenire subito dopo l'incendio che ha coinvolto un'autocisterna sul viadotto che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale: l'agente è rimasto ustionato alla schiena in seguito alla forte esplosione e alla deflagrazione che è seguita.