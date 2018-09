Igor, morto per il blackout game. Il pm: «Oscurare altri 15 video da Youtube»

blackout game che ha portato quasi certamente alla morte di Igor, il 14enne milanese, è stato pubblicato su YouTube l'11 novembre 2016 e visto da quasi 900mila persone. Gli investigatori si stanno concentrando su questo filone e scandagliando la rete alla ricerca di altri filmati simili.



Gli 007 della polizia postale, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e dal pm Cristian Barilli, sono al lavoro in queste ore per far oscurare, impedendo la visione almeno ai minorenni, altri altri 15 video caricati su YouTube con caratteristiche simili a quello che ha visto il 14enne che si è impiccato, lo scorso 6 settembre. Il provvedimento di «inibizione», in esecuzione in queste ore sulla base di un decreto emesso già ieri, riguarda dunque altri video, oltre a quello incriminato già oscurato.