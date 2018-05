Biotestamento: figlia in coma, decide il padre. A Modena il primo caso

di Sara Menafra

Un uomo anziano con un compito durissimo per qualunque genitore: ricostruire la volontà della figlia finita nel tunnel del coma profondo, raccogliere le prove che possano dimostrarla e portarla a termine fino alle estreme conseguenze. Quelle che potrebbero costringerlo a staccare la spina. Applicando per la prima volta la nuova legge sul biotestamento, così ha deciso il tribunale di Modena che ha affidato al padre ultra ottantenne il compito di valutare le prestazioni sanitarie a cui sottoporre la figlia quarantenne, in coma...